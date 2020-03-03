İnsanlık dramı yaşanıyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açması sonrası Yunanistan'a ulaşmaya çalışan binlerce kişi, Edirne ve Ayvalık'a akın etti. İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden bazıları, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Meriç kara sınırını geçmeye çalışan 10 bine yakın mülteci "püskürtüldü" ve son 48 saat içinde sınırı geçmeyi başaran ve gözaltına alınanların sayısı 98'e çıktı.

BBC ekibi, Meriç Nehri üzerinden karşı kıyıya ulaşmaya çalışan mültecilerin maskeli kişilerce gözaltına alınmasını görüntüledi.

Yunan hükümeti, gözaltı uygulamasının "sınırları korumak için" yapıldığını savunuyor.

Geçişlerin yaşandığı bir başka durak olan Ege'de ise mülteciler botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışıyor.

Yunan sahil güvenlik botların önünü kesti

Adaya çok sayıda botun ulaşmaya çalışması sonrası Yunan sahil güvenlik birimleri botların önünü kesmeye başladı.

Midilli'ye bağlı Thermi adlı liman kasabasına Pazar günü ulaşan bir mülteci botundakiler ise yerli halkın engellemeleri nedeniyle uzun bir süre karaya inemedi.

BBC Türkçe'nin elde ettiği bilgilere göre bottakiler, başka bir botun yardımıyla karaya çıkmayı başardı.

Fransız haber ajansı AFP, içinde yaklaşık 500 mültecinin bulunduğu 10 botun Midilli'ye yanaşmayı başardığını bildiriyor.

Ada halkı tepkili

88 bin nüfuslu adada 26 binden fazla mülteci bulunuyor.

Ada sakinleri, daha fazla mülteci kabul edilmemesi için protesto gösterileri düzenleyerek Yunan hükümetine ve yerel yönetime baskı yaparken; adaya gelen bir gurup mültecinin karaya çıkmasını önlemeye çalıştı.

Tatbikat başlıyor

Yunanistan, kara ve deniz sınırlarından gelen mülteci akını sonrası kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yer aldığı kapsamlı bir tatbikata başladı. Meriç sınır bölgesinden Ege'nin en uç bölgesine kadar uzanacak tatbikatın amacının, Yunanistan'ın sınırlarına akın edecek mültecileri caydırmak olduğu belirtiliyor.

Bu amaçla başkent Atina ve Selanik'ten Meriç sınırına askeri konvoylar gönderildiği ve Ege Denizi'ndeki Yunan adaları çevresinde hava destekli savaş gemilerinin manevralar yapacağı açıklandı.

Yunan makamları haberi yalanladı

Öte yandan Türkiye medyasında İpsala bölgesinden Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed isimli bir mültecinin Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldüğü, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışılan Emed'in yolda hayatını kaybettiği, mültecinin Enez'deki hastanenin morguna kaldırıldığı yönünde haberler yayımlanmıştı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Patsas ve Yunanistan Savunma Bakanlığı ise Yunan askerlerinin sınırda bir mülteciyi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Ege'de bir çocuk boğularak can verdi

Aynı anda Midilli adasına ulaşmaya çalışan ve içinde 48 mültecinin bulunduğu bir lastik botun, Yunan kara sularına girdiği anda batması sonucunda bir erkek çocuğun boğularak can verdiği açıklandı.

Sınır güvenliği artırıldı

Yunanistan Savunma ve Dış İlişkiler Konseyi (KYSEA), mülteci akınının önlenmesi amacıyla sınır muhafızlarının artırılmasına, iltica başvurularının 1 ay askıya alınmasına, AB'nin dayanışma ilkelerini öngören maddelerinin yürürlüğe girmesine ve AB'ne bağlı FRONTEX sınır muhafızlarının takviyesine karar vermişti.