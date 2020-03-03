Gençlerin oluşturduğu Brother’s Team, örnek etkinliklere imza atıyor

Kendi aralarında oluşturdukları grup ile sportif faaliyetler yanında sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiren Brother’s Team, hafta sonu fidan dikti.

Geçitköy bölgesinde Orman Dairesi tarafından oluşturulan alanda fidan diken grup anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Genel olarak halı saha ve basketbol maçlarıyla sportif faaliyetlerde bulunan Brother’s Team daha önce de çevre temizliği gerçekleştirmişti.

Hafta sonu toplanan grup fidan dikme etkinliği ile bir kez daha örnek bir davranışa imza attı.

Grup, geçtiğimiz hafta yangında büyük hasar gören Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne bağış yapma konusunda da girişim başlattıklarını ve toplayacakları yardımlarla hastaneye bazı eksik malzemeleri bağışlayacaklarını kaydetti.