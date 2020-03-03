TED Kıbrıs Koleji öğrencileri, İzmir’deki uzay kampına katıldı

TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileri 05-07 Şubat tarihlerinde İzmir Uzay Kampı Türkiye’de “Yıldızlar ve Gezegenler Macerası” programına katıldı.

Programda öğrenciler, uzay bilimleri alanında eğitim alıp, uzay simülasyonları ile takım çalışmasına teşvik edilip uzay teknolojileri ile tanıştı. Program süresinde sıcak hava balonu yapımı, uçuş görevi simülasyonu, iki tane astronot simülatörünün kullanılması, Hurricane 360 VR Simülatörü ile sanal gerçeklik macerası, astronot kıyafetlerinin tanıtılması, sanal gökyüzünün oluşturulduğu planetaryum ile takımyıldızların gökyüzündeki konumlarını tanıma, problem çözme, zaman yönetimi ve takım çalışması yeteneklerini geliştirmeye yönelik aktivitelere katılan öğrenciler, sanal Mars Gezisi simülatörü kullanımını öğrendiler.

Son gün düzenlenen kamp mezuniyet töreninde, başarı sertifikalarını almak TED’lileri mutlu etti. Dolu dolu ve keyifli bir kampın ardından İzmir şehir turuyla kamp programı tamamlandı.



Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2020, 11:27