8 ülkeden 24 sanatçı

Gazimağusa Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali başladı. Festival, 8 Mart’a kadar 8 ülkeden 24 sanatçının katılımıyla Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Sakarya Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Festival ile ilgili dün düzenlenen basın toplantısına Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, festivalin küratörü Zühre Özkaraman, festivalin komite üyelerinden Türksal İnce ve Arif Albayrak katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ülkeden ve yurt dışından ressamları bir araya getiren 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali çerçevesinde MGA Sakarya Tesisi’nde 8 Mart’a kadar 10.00-12.00 ve 14.00-17.30 saatleri arasında halka açık olarak atölye çalışmaları yapılacak. Festivalin sergisi 7 Mart Cumartesi saat 17.30'da Suriçi - Buğday Camii'nde açılacak. Festivale Korona Virüsü nedeniyle İtalya ve Azerbaycan’dan katılım olmadı.

Arter: Bazı sanatçılar katılamadı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nin bu yıl 4. yaşına ulaştığını, her yıl gelişerek büyüyen festivalin bu yıl 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi. Yapılacak çalışmaların 7 Mart’ta sergileneceğini ve serginin de 14 Mart’a kadar açık olacağını söyleyen Başkan İsmail Arter, 10 ülkeden 27 sanatçıyla düzenlemeyi planladıkları Festivale Korona Virüsü nedeniyle bazı sanatçıların katılamadığını, ileriki yıllarda bu sanatçılar ile de bir araya gelmek istediğini ifade ederek katılamayan sanatçılara teşekkür etti. Başkan İsmail Arter, “Mağusa Gelişim Akademisi’nin işbirliği ile yapılacak çalışmalar öğrencilerimiz, vatandaşlarımıza ve ilgi duyan herkese açıktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek, belediye çalışanlarına, sanatçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, her yıl sanatçıları misafir etmekten mutlu olduğunu da belirtti.

Festivalin Küratörü Zühre Özkaraman ise, çeşitli ülkelerden gelen sanatçılarla birlikte festivali gerçekleştireceklerini ifade ederek, tüm dünyada sağlık sıkıntılarının yaşandığı bu dönemde festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festivalin Komite Üyelerinden Türksal İnce konuşmasında, 2016 yılında meclis üyesi olduğu dönemde Sanat Festivali yapılması konusunu konuştuklarını, konuyu Başkan İsmail Arter ile görüştüğünde Başkanın kendisini sanatçı duyarlılığı ile sanat festivali yapılması konusunda karar aldığı notu gösterdiğini aktardı. Komite Üyelerinden Arif Albayrak konuşmasında, “Öncelikle sanatçı dostlarıma tüm sıkıntılara rağmen buraya geldikleri için teşekkür ederim.” diyerek, sanatçıların güzel resimler ve güzel anılar bırakarak ülkemizden ayrılacaklarını ifade etti.