Kararın bilimsel  dayanağı yok

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Corona virüsle ilgili gelişmeleri ele almak üzere bugün 14.00’te ara bölgede toplanacak. Toplantıda Rum Yönetimi’nin salgını gerekçe göstererek 4 geçiş kapısını kapaması konusunu da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının kapıların kapatılması kararı sonrasında Rum lider Nikos Anastasiadis’e bilimsel dayanağı olmayan tek taraflı kararın “düzeltilmesi çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Cumhurbaşkanı’nın daha önce yaptığı çağrı çerçevesinde bir araya gelecek.

Akıncı konuyla ilgili olarak şöyle demişti;

“‘Hem 3, hem de 20 Şubat’taki toplantılarda, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, geçiş noktalarında herhangi bir tedbire gerek yok, asıl alınması gereken tedbirler hava ve deniz limanlarında olması gerekir’ dedi. Şimdi ortada kanıtlanmış bir vaka yok. Komite üyeleri arasında çok sıkı bir iletişim var. Öğrendiğimiz kadarıyla Rum komite üyelerinin bile haberi olmayan bir şekilde, Rum hükümeti bu kararı alıyor... Bu kararın sırf corona virüsü ile ilişkili olarak alındığını ben göremiyorum. 4 kapıda bu tedbiri alıp da diğer kapılarda almamanın bir izahı yok, ikna edici bir tarafı yok ve gereği de yok...”