İlişkileri zedeledi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda saat 11.25’te başladı.

Ülke gündeminin son günlerdeki önemli olayları olan hastanede çıkan yangın, dört sınır kapısının Rum tarafının tek yanlı kararıyla kapatılması ve koronavirüs salgını, Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında da gündeme geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının kapılar konusunda tek taraflı attığı adımın ciddiyetten yoksun, keyfi ve ilişkileri zedeleyen bir nitelikte olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk tarafının ekonomik anlamda nefes alışını engellemek adına atıldığı görüşünü ifade etti.

Bakanlık olarak bu karara karşı adadaki yabancı misyon şefleri ile temasa geçtiklerini, AB yetkililerine de konu hakkında mektuplar gönderdiklerini açıkladı. Özersay, Kıbrıs Rum Yönetiminin çok yakın bir zamanda geri adım atmak zorunda kalacağını da söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nun toplantısının başında bazı milletvekilleri, iç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alarak güncel konularda görüşlerini ifade etti.

Tezkereler onaylandı

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak okutulup onaya sunulacak işlere yer verildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra Kıb-Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığı’nın komiteye yeni ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Konu hakkında söz alan Komite Başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun, konunun son derece önemli olması ve titizlikle incelenebilmesi için sürenin 3 ay daha uzatılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Tezkere oy birliği ile kabul edildi.

İlaçların imha nedeni araştırılıyor

Daha sonra İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilacın imha edilecek olmasının ana nedenlerinin ne olduğu ve bu konuda ihmalin olup olmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi başkanlığının komiteye ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Komite Başkanı ve UBP Milletvekili Özdemir Berova, bu araştırma komitesinin de araştırmalarının bir ayı geçen süre sekteye uğradığını, komitenin daha sonra verimli şekilde toplandığını ifade ederek, tutanakların konu hakkında rapor hazırlayabilmek için yeterli bilgi ve verilere ulaştıklarını kaydetti.

Berova, raporun yazılabilmesi için 3 ay bir uzatma talep ettiklerini söyledi. Tezkere oy birliği ile onaylandı.

Berova: Türkiye’nin yanındayız

İç tüzüğün 62. maddesi uyarınca UBP Grubu adına Özdemir Berova’nın İdlib Şehitleri, Bahar Harekatı ve sınır kapılarının kapatılması konularında söz aldı.

Berova, geçtiğimiz hafta Anavatan Türkiye’den gelen şehit haberleri ile sarsıldıklarını belirterek, bu olayın kendilerini derinden yaraladığını, KKTC’de bu hunharca saldırının derin yaralar bıraktığını söyledi.

TSK’nın İdlib bölgesinde zorlu bir mücadele verdiğini ve Bahar Harekatı denilen harekatla, rejim güçlerine karşı zorlu bir mücadele yürüttüklerini söyleyen Berova, KKTC halkı olarak konuyu yakınen takip ettiklerini, orada bu mücadeleyi veren Mehmetçiklerin başarılı bir şekilde amacına ulaşmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Berova, UBP olarak, bu hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyleyerek, Bahar Harekatı’nın başarıya ulaşması için Anavatan Türkiye’nin yanında olduklarını vurguladı.

Öte yandan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangını ve Rum tarafınca istişareye gerek duymadan ve tek taraflı olarak sınır kapılarının kapanmasının geçen hafta yaşanan diğer üzücü olaylar olduğuna dikkat çeken Berova, Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bu tür zihniyet anlayışının hep süregeldiğini anımsattı.

Arıklı: Yangında hiçbir koordinasyon yoktu

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da sınır kapılarının kapatılması ve hastane yangını konusunda iç tüzüğün 62. maddesi uyarıca yaptığı konuşmada, Türkiye’nin İdlib’de şehitler vermesinin yüreklerini dağladığını söyleyerek, 3 hastanın yangında hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden etkilediğini kaydetti.

Hastane yangınıyla, bu tip kriz ortamlarına hazırlıklı olunmadığının görüldüğüne işaret eden Arıklı, hastane yangının söndürülmesi konusunda hiçbir koordinasyon bulunmadığını savunarak durumu eleştirdi.

Özyiğit: Kimse nasıl davranacağını bilmiyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de koronavirüs, sınır kapılarının kapanması ve hastane yangını konusunda 62. madde uyarınca söz aldı.

Özyiğit, İblib’de hayatını kaybedenler için Türkiye ve ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD’nin Arap Baharının son durağı olan Suriye’de Türkiye’yi savaşa soktuğunu söyledi.

Daha fazla kayıp yaşanmadan harekat konusunda bir an önce çözüm bulunması temennisini dile getiren Özyiğit, koronavirüs konusuna da değindi.

Virüsün dünyayı alıp götürdüğünü, bu konuda havaalanı ve denizlerde yeterli önlemlerin alınıp almadığını soran Özyiğit, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in de bu önlemlerin yeterli olmadığını görerek, kapılarla ilgili kararı aldığını söyledi.

Anastasiadis’in ELAM’ın kışkırtmalarıyla tek taraflı aldığı kararı eleştiren Özyiğit, Rum yönetiminin bir an önce bu kararından dönerek, ülkede bu virüsle ilgili ciddi önlemlerin alınmasını temenni etti.

Özersay: Ekonomik nefes alışımızı engellemek…

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da İdlib’de şehit düşen askerlere, Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediklerini belirterek, KKTC hükümeti olarak Türkiye’nin yanında olduklarını kaydetti.

Özersay, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kapılar konusunda tek taraflı attığı adımın ciddiyetten yoksun, keyfi ve ilişkileri zedeleyen bir nitelikte olduğunu vurgulayarak, bu adımın neden atıldığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bunun, Kıbrıs Türk tarafının ekonomik anlamda nefes alışını engellemek adına atıldığı görüşünü dile getiren Özersay, Rum tarafının uygulama kodu altında Yeşil Hat Tüzüğü’nde bir kısıtlamaya gittiğini anımsatarak, Kıbrıs Türklerinin ekonomik anlamda boğazını tıkayarak, hastalık kisvesi altında hayata geçirilmeye çalışılan bir tedbir niteliğinde olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özersay, güneyde bulunan yabancı misyon şefleri ile temasa geçerek, uygulamanın ne kadar yanlış olduğunu vurguladıklarını kaydetti.

AB yetkililerine de konu hakkında mektuplar gönderdiklerini ifade eden Özersay, Kıbrıs Rum Liderliğinin koronavirüs vaka veya şüpheli sayısı itibarıyla daha riskli durumdayken, Kuzey Kıbrıs’ı hedef göstererek, uluslararası camiada kendini rezil ettiğini söyledi.

Diyalog ve yerleşmiş bir uygulamanın gerekliliğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Rum Yönetiminin çok yakın bir zamanda geri adım atmak zorunda kalacağını vurguladı.

Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarı Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edildi. Tasarı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği sınavdaki geçme notunu ve terfiye müracaatla ilgili çalışma yılını aşağıya çekmeyi öngörüyor.

7\79 sayılı yasa ile 47\2010 sayılı yasası arasında denge sağlamak üzere hazırlanan tasarının görüşmeleri sırasında “Göç Yasası” olarak da anılan 47\2010 sayılı yasayı “hangi parti hazırladı” tartışmaları yaşandı.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını bugün yapacak.