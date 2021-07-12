Büyük heyecan yaşandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 12. İskele Rallisi, 2 günde geçilen toplam 9 etabın ardından dün tamamlandı. Geleneksel hale gelen ve takvimin en sevilen rallilerinden olan İskele Rallisi’nin ikinci gününde Sınırüstü, Topçuköy ve İskele etapları ikişer kez geçildi. Özellikle son etapları büyük çekişmeye sahne olan rallinin ikinci gününde, Flat Out Rally Team ekiplerinin birincilik mücadelesi nefesleri kesti. Liderliğin iki kez el değiştirdiği iki takım arkadaşı arasında zafere ulaşmayı başaran ve bu sezon şeytanın bacağını kırmayı başaran ekip, Skoda Fabia R5 ile yarışan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi oldu. Geçilen toplam 9 etabın 6’sında en iyi dereceyi elde etmeyi başaran Bulutoğluları-Yücener ikilisi, bu sezon ilk kez zafere ulaşmayı başardı. 3 etapta en iyi dereceyi elde eden şampiyona lideri Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi, 6’ncı etapta aldığı liderliği, son iki etapta takım arkadaşına kaptırarak, sadece 8,6 saniye farkla ikinci oldu. Üçüncülük için de büyük çekişmenin yaşandığı yarışın son etabında MRB Racing Team’den, Hyundai İ20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi üçüncülüğü almayı başaran ekip oldu. Son etapta lastik patlatan ve üçüncülüğü kaptırarak altıncı sırada finiş gören Drift NEU Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, “Yarışın Kahramanı” kupası ile onurlandırıldı. Macila Rally Team’den, Volkswagen Polo R5 ile yarışan Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi podyumu kaçıran ekip olurken, Nethouse Rally Team’den, Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Aşık-Nebil Öneral ikilisi beşinci oldular.

Ayer Argün Mahalli Ralli Kupası birincisi Sadık Bİlgimer-Mustafa Kandır ikilisi

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra bu sezon ilk kez yapılan Ayer Argün Mahalli Ralli Kupası’na da puan veren rallide MRB Racing Team’den, Mitsubishi Lanver EVO 4 ile yarışan Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi birinci olmayı başardı. Good Year Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci olurken, Drift NEU Racing Team’den Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi üçüncü sırada yer aldı.

Sınıflarda büyük çekişme yaşandı

İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Noyanlar, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilen rallinin Sınıf 2 birincisi de Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi oldu. Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi ikinci, Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi de üçüncü olarak tamamladılar. Sınıf N’de Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi birinci, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Barış Kalfaoğlu-Rasim Çetinkaya ikilisi üçüncü oldular. Sınıf 1’de Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi zafere ulaşan ekipti. Buğur Kambillili – Mehmet Çağla ikilisi ikinci olurken, Mehmet Demirağ-Mahmut Ulaş ikilisi üçüncü oldular. Sınıf T2’de Serhat Karaoğlan-Şeref Karaoğlan ikilisi ve Sınıf 3’te Mahmut Özer-Ali Burhan ikilisi birinciliğe ulaşan ekipler oldular. Sınıf 3 ikincisi Timuçin Boğa – Özer Hafız ikilisi oldu.

Yarış sonrası Makenzi Beach’te yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları verildi. Dereceye girenlere kupalarını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Basel Holding-Polaris’ten Gürsu Çakaloz, Basel Holding-GoPro’dan Mustafa Güvenler, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Yarış Direktörü Canben Özpaşa takdim etti.