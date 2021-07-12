Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın kışkırtıcı açıklama ve eylemlerine son vermesi için çağrı yaparken, Kıbrıs’la ilgili net mesaj verdi. Akar, “Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde ifadeler kullanarak, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski bulunduğunu ileri sürdü.

Yunan Bakanın sözlerine tepki gösteren Akar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Akar, “Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir” dedi.

Akar, Panagiotopulos’un açıklamalarını, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki yapıcı görüşmeler ve yaz döneminde gerginliği düşürmeye yönelik gayretlerle örtüşmeyen bir söylem ve eylem olarak nitelendirdi.

Bakan Akar, “İşin esası şudur ki, Yunanistan’ın tahrik maksadıyla yaptığı tatbikatlar, anlaşmalara aykırı şekilde gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı ve akla mantığa sığmayan talepleri gerginliği artırmaktadır.” dedi.

Akar, “Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz” dedi.

Akar, “Barış için, istikrar için Yunan komşularımızın yayılmacı anlayışından bir an önce vazgeçmesi, uzlaşmaz, kışkırtıcı açıklama ve eylemlerine son vermesi en doğru yoldur. Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli

Akar, “Şu hususun da altını özellikle çizmek isterim ki Yunanistan ile aramızda olan sorunların çözümü üçüncü taraflar değildir. Dolayısıyla Yunanistan’ın Türkiye ile olan problemlerini, Türkiye-AB / Türkiye-ABD / Türkiye-NATO gibi üçüncü tarafların problemi haline getirmeye çabaları ne hukuki ne de ahlakidir. Biz, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine samimiyetle inanıyor ve bunun için çaba sarf ediyoruz. Uluslararası hukuk, ikili hukuk ve tarihi süreç bakımından da haklı olduğumuzun bilincindeyiz ve dolayısıyla çok rahatız. Gücümüz de bu haklılığımızdan kaynaklanmaktadır ”dedi.