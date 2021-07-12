Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Köprülü köyünde geçtiğimiz günlerde Kukla Barajı’nda ölü balıklar kıyıya vurdu.

Köy halkı, balıkların aniden ölmesi ve kıyıya vurması nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, sık aralıklarla benzer olayların yaşandığını, henüz 3 ay önce yine benzer olayın yaşandığını dile getirdi.

Diyalog muhabirine bilgi veren Köprülü muhtarı Turgay Alikan ise barajda sık aralıklarla bu acı olayın yaşandığını ifade etti.

Alıkan, bilirkişilerin suda inceleme yaptığını ve kıyıya yakın bölgede oksijen oranının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu, bunun da kıyıya yaklaşan balıkların çırpınarak ölmesine neden olduğunu belirtti.

Alikan, mevcut durumun suyun kirliliğinden kaynaklanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Barajdaki balıkların tatlı su balığı olduğunu, bazı zamanlarda toprak nedeniyle suda aşırı tuzlanma oluştuğunu belirten Alikan, yaşanan balık ölümlerinin bir nedeninin de bu olduğunu savundu. Alikan, köylerindeki toprağın geçirgen olmaması nedeniyle, suyun veriminin olmadığını da ifade ederek, “Su Kukla Barajı yerine İncirli Barajına verilmiş olsaydı, bölgedeki tüm köylerin su kuyularında büyük bir canlılık olacaktı. Bunu İncirli Barajında zaman zaman su seviyesinin yükselmesi ile çok net şekilde fark edebiliyoruz” şeklinde konuştu.