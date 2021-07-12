Döviz yüz güldürmedi

Son bir haftada yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar ve avro kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,12 kazançla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,53, en yüksek 1.399,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,01 azalışla 1.313,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,05 azalarak 2.450,90 puana gerilerken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,43 artışla 1.120,28 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,93 kazançla 1.795,77 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 14,29 ile Konya Çimento oldu. Onu yüzde 13,29 ile Torunlar GMYO, yüzde 12,10 ile Kervan Gıda izledi.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 802 milyon 636 bin 109 lira ile Garanti BBVA, 4 milyar 366 milyon 298 bin 701 lira ile Türk Hava Yolları, 2 milyar 892 milyon 771 bin 432 lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 63 milyar 175 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 61 milyar 198 milyon 704 bin lirayla Ford Otosan, 50 milyar 680 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın yükselirken, dolar ve avro düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 değer kazancıyla 3 bin 332 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,44 değer kaybederek 8,6600 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,13 azalışla 10,2800 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,36, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,92 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.