Seremoni düzenlendi

Altı yıl önce elim bir şekilde hayatını kaybeden Arda Erkan için her yıl düzenlenen geleneksel Kite Surf etkinliğinin 7’ncisi gerçekleştiriliyor.

Bu yılkı etkinliğin ilk gününde Arda, anısına düzenlenen seremoni ile anıldı.

Yedidalga - Heaven Surf House’un ev sahipliğini yaptığı etkinlikte yer alan seremoniye Serafina Karahasan ve Luna Slipp liderlik yaptı. Seramonide, “Topluluğumuzda sevgi dolu, mutlu ve neşeli bir insan olarak hatırlanacak değerli bir kardeşimizi anıyoruz. Onu tanıyan ya da tanımayan herkesi, bu Dünya'da yaşadığı hayatı anarak dualarımızı ve sevgilerimizi gönderirken bir araya geldik. Unutulmayacak güzel yürek Arda'nın anısına mum yakmak, ateş yakmak için bir araya geldiler. Ailesinin yanında durup elimizden geldiğince birbirimize destek olacağız” mesajı verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da seremonide hazır bulundu.

