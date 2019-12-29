Anılarda yaşayacak

Ömer KADİROĞLU

Deniz Plaza’nın sevilen yöneticilerinden, iki çocuk annesi Döne Özer Şah, çalıştığı işyerinin 4’üncü katından düşerek yaşamını yitirmesi sonrasında dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziköy’de toprağa verilen Şah’ın cenaze törenine ailesi, yakınları, Başbakan Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve çok sayıda seveni katıldı.

Gaziköy camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Şah, Gaziköy kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede Şah’ın ailesinin ve arkadaşlarını feryatları yürekleri dağladı.

Neden bunu yaptı?

Döne Özer Şah’ın çok çalışkan ve başarılı bir insan olduğunu, müşterilerle iyi ilişkiler içinde olduğunu ve çok sevildiğini belirten iş arkadaşları, yaşananlara bir anlam veremediklerini söyledi.

Deniz Plaza çalışanları “Arkadaşımızı her zaman sevgi ve saygıyla anacak, onu kalplerimize yaşatacağız” dedi.