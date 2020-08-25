Cihangir start verdi

K-Pet Süper Lig takımlarından Cihangir yeni sezon çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Hasan Burgaç yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda kulübün yeni başkanı Hüseyin Karavezirler ile beraber eski başkanlardan Aytaç Karavezirler ve Ali Karavezirler de takıma destek verdi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler ilk antrenmanda yaptığı konuşmada bu sezon için ligde ilk üç sırayı hedeflediklerini ve kupada ise final oynamanın bu yılki hedefleri olduğunu vurguladı.

Takımın teknik direktörü Hasan Burgaç ise yaptığı konuşmada kulübün belirlediği hedefe ulaşabilmek için sürekli çalışacaklarını ve kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım yaratacaklarını kaydetti.