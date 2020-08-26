Çavuşoğlu öğrenci sayısı hakkında umutlu konuştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeye gelecek yükseköğrenim öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına inanç belirterek, tüm paydaşların benzer yaklaşımlarda bulunmasını temenni etti.

Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabından da yaptığı açıklama şöyle:

“Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin eğitim hakkını sağlayabilmek adına, tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaların hedefine ulaşması olmazsa olmazımızdır. Yükseköğrenim alanında ise güvenli ada olmamızın yanında pandemi döneminde tüm öğrencilerimizin yanında olduk. Onlarla kurduğumuz yakınlığı öğrenci dostu ada vizyonuyla ada kart ile dostluğumuzu pekiştirdik.

Yarın üniversitelere giriş sınavı sonuçları açıklanacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Üniversitelerimizle öğrencilerin bir önceki yıla göre gelişlerinin pandemiden etkilenmemesi için çok emek sarf ettiğimizi söylemek isterim. Bu çalışmanın karşılığı mutlaka başarı olacağına dair güçlü beklentim olduğunu, kamuoyundaki farklı tartışmalara son vermek adına paylaşıp, halkımızın moralini yüksek tutmanın önemine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmenin doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancımın tam olduğunu söylemek isterim. Tüm paydaşların benzer yaklaşımlarda bulunmasını temenni ederim.”

