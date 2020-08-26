Tempoyu artırdı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün Lefke, Yedidalga ve Gemikonağı Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, bölge halkı ve üreticilerle buluştu, Lefke Turizm Derneği yetkilileriyle görüştü.

İki yıl önce doludan zarar gören üreticilerin hala daha tazmin edilmemiş olması nedeniyle köylüler rahatsızlıklarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ilettiler. Cumhurbaşkanı Akıncı o günlerde bölgeye gelip gezdiğini, üreticilere devlet desteğinin asıl böylesi durumlarda gerekli olduğunu vurguladı.

Gemikonağı Sanayi bölgesinde ise üretim tesislerini gezen Akıncı, üreticilerle sohbet etti, çalışmaları yerinde gözlemledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Hasan Karlıtaş başkanlığındaki Lefke Turizm Derneğini ziyaret etti.

Bölgeye ilişkin halen İmar Planı olmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu da söyleyen Akıncı, her şey olup bittikten sonra plan yapılmasının bir anlamı kalmayacağı uyarısında bulundu.

Üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu ve refah içinde bir Lefke’nin herkesin önceliği olması gerektiğini kaydeden Akıncı, Lefke bölgesinin, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanları ile Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

Akıncılar’da Akıncı’ya sıcak karşılama

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Akıncılar’ı (Lurucina) ziyaret etti. Köye girişinde Belediye Başkanı Hasan Barbaros tarafından karşılanan Akıncı, önce bölge halkının ve Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifinin istemi üzerine, açılması talep edilen Limbia kapısı bölgesinde incelemelerde bulundu, bölgeye ilişkin bilgi aldı.

Mustafa Akıncı daha sonra köy meydanında gerçekleştirilen sohbet toplantısında bölge halkının görüş ve düşüncelerini dinledi, sorularına yanıt verdi.

Mustafa Akıncı, çözüm gerçekleşinceye kadar da açılan her kapının, iki toplum arasında kurulan her iletişimin yararı olduğunu söyledi.

Fransız Büyükelçisi ile de görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, veda ziyaretleri yapan Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Isabelle Dumont’u kabul etti.

Akıncı ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinde görevlendirilen Dumont’a yeni görevinde başarı diledi.