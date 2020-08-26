Toplantı 10 Eylül’de

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri bakanı Dendias’la uzun bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Bu hafta AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Konseyi’nin de toplanacağını hatırlatan Hristodulidis, “Perşembe günü görüşülecek önemli konulardan biri de Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye’nin davranışlarının bunları nasıl etkilediği olacak. Ancak şurası kesin-ki bizimle temas eden AB’deki ortaklarımızın da ilk tepkisi böyledir- Türkiye tarafından Navtex’in uzatılması yanlış yöndedir” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Konseyi’nde karar alınmadığını, orada Türkiye-AB ilişkilerin geleceğinin görüşüleceğini kaydetti, daha sonra iki önemli kilometre taşı olduğunu söyledi. Bunlardan birinin –Sizopulos’le de görüştükleri- Korsika’da 10 Eylül’de gerçekleşecek AB üyesi

7 Akdeniz ülkesinin toplantısı (MED7), diğerinin de doğrudan Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınacağı olağanüstü Avrupa Konseyi olduğunu söyleyen Hristodulidis, “Karar da orada alınacak” dedi.

Kendilerinin, Doğu Akdeniz’deki tansiyonun düşürülmesi ve Türkiye’nin faaliyetlerine son verilmesi yönünde çalıştıklarını savunan Hristodulidis, geçen hafta AB’deki bütün denklerine, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun AB Yüksek Temsilcisi’ne gönderdiği ve bütün AB Dışişleri Bakanları’na dağıtımı yapılan mektuptaki Türk argümanları hakkında “bilgi” verdiğini söyledi.

Hristodulidis, “tezlerimizin, hukuki ve siyasi argümanlarımızın not edilmesi, deniz sınırlarımızın belirlenmesi için Türkiye ile görüşmeye hazır olduğumuzu –ki AB’nin ortak tezi de budur- yinelemek için önemli gördüğümüz çerçeve buydu” dedi.

Maraş’ın açılması

Fileleftheros, Hristodulidis’in açıklamasını “Gymnich Öncesinde Hristodulidis ve Dendias Koordinasyonu… Perşembe Gecesi Türkiye Konusu Görüşülecek” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre EDEK Başkanı Sizopulos, Hristodulidis’le görüşmelerinin, Rum tarafı için çok önemli iki ana konuda koordinasyon çabası çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi. Çok önemli diye nitelediği konulardan birinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri olduğunu anlatan Sizopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek vermeleri ve artan Türk meydan okumalarına karşı Kıbrıs’ı zırhlandırmaları için elimizden geldiğince Sosyalist Avrupa ülkeleri nezdinde devreye girmeye çalışacağız” dedi.

Sizopulos, ikinci konunun ise Kapalı Maraş ve Türk tarafının, Kapalı Maraş’ı çok yakında açacağı yönündeki “tehditleri” olduğunu söyledi.