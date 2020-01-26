Cihangir’de sessiz gün 0-0

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, Cemal Sarı

CİHANGİR: Mehmedemin, Nurettin, Zihni, Hüseyin, Behiç, Mikail, Musa(DK 89 Gökhan), Ali, Joseph, Eric, Donatus Edafe(DK 67 Çağlar).

ÇETİNKAYA: Kani, Batuhan, Emek(DK 70 Doğukan), Emir(DK 75 Mehmet), Hakan, Allen, James, Mustafa, Toykan(DK 62 Ceylan), Samuel, Tunç.

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in on altıncı hafta karşılaşmasında Cihangir ile Çetinkaya 0-0 eşitlikle ikinci devrenin ilk haftasını birer puanla kapattı. Cihangir maçın sonunda puanını 31, Çetinkaya ise 15 yaptı.

6.dk: Çetinkaya takımının kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yaşınses’in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Mehmedemin son anda kornere çeldi.

8.dk: Gelişen ev sahibi Cihangir atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Donatus’un vuruşunu kaleci Kani ayakları ile önlemeyi başardı.

16.dk: Çetinkaya kontra atağında Hakan’ın sağ kanattan getirip son çizgiden yaptığı ortada Toykan’ın vuruşunu kaleci Mehmedemin son anda kornere çeldi.

35.dk: Cihangir kontra atağında Musa’nın ortasında ceza alanı içinde müsait durumda Joseph’in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

53.dk: Çetinkaya kontra atağında Mustafa Yaşınses’in pasında boş pozisyonda Toykan istediği vuruşu yapamadı.

71.dk: Cihangir’in kontra atağında Joseph’in ortasında kaleci Kani’nin kontrol edemediği topta Musa’nın vuruşunu Tunç yatarak önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma golsüz tamamlandı.