Netelsan, KKTC’de Halil & Doğan Elektrik Müteahhitlik ile lansman gecesi düzenledi

Türkiye’de faaliyetlerine 1989 yılında başlayan Netelsan, görüntülü diafon sistemleri, yangın alarm, hırsız alarm, aydınlatma sitemleri, anahtar priz ürün gruplarını, bir arada üretiyor.

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı firmalarından Halil & Doğan Elektrik Müteahhitlik ve Netelsan geçtiğimiz cuma gecesi Lefkoşa The Paradise Park’ta özel bir lansman gecesi düzenledi.

Lefkoşa The Paradise Park’ta gerçekleşen özel geceye katılan misafirlere sektörün beklentisi olan yeni ürünler de tanıtıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı geceye Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği temsilcileri, Güney Kıbrıs Müteahhitleri Birliği temsilcileri, Halil & Doğan Elektrik Müteahhitlik direktörleri, Doğan İzzigil ve Özgür Halil Ökter, Netelsan Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Uzun ve sektörden çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu Burç Tunçer’in yaptığı gecede Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Halil & Doğan Elektrik Müteahhitlik Direktörlerinden, Doğan İzzigil ve Netelsan Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Uzun’da birer konuşma yaptı.

