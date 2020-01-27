Köse Elektronik ürünleri, Güney Kıbrıs’taki fuarda sergileniyor

“1. Uluslararası Hospitality Expo 2020 Cyprus ” Lefkoşa Uluslararası Fuar Alanı’nda yoğun katılımla sürüyor. Display Art Grubu’nun çeşitli sektörlerden sponsorlarla birlikte organize ettiği, Kıbrıs, İngiltere, Yunanistan, İsrail, Lübnan ve Mısır kökenli küresel 62 firmanın turizm sektörüyle ilgili ürün ve hizmetlerini sergilediği Fuar bugün sona erecek.

Hospitality Expo Cyprus 2020 de katılımcı firmalar arasında Kıbrıslı Türk kuruluşu Köse Elektronik de yer alıyor. Açılıştan sonra yetkililerle birlikte fuarı dolaşan Kıbrıs Turizm Bakanı Savvas Perdios, Köse Elektronik standına giderek firma direktörü Nidai Köse’yi tebrik edip başarı dileğinde bulundu. Köse Elektroniğin sektörle doğrudan ilgili ithal araç gereçleri fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.