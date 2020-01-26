Derbi Forest’in  1-3

Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mustafa Torun, Sertan Alkın, Hakan Muhtaroğlu

Gençlik Gücü: Seyit Geçici, Aşkın Kavaklı, Hacı Durdu Özer, Mehmet Kaygısız(Erdoğ Barkınay), Cahit Solkanat, Berke Zorba, Erin Uluçlar, Lawrence Ogbe, Prince Boateng, Nyanguila Kalonji, Ümitcan

K.Kaymaklı: Salih Ökten, Taner Bingöllü, Berkem Nurdal, Rifat Hacıarifoğlu(Hüseyin Adal), Barkın Özaşık, Mehmet Öztürk(Mehmet Koyuncu), Osita Obiekwe, Onyekachi Okafor(Mehmet Göçben), Yusuf Özbahar, Diabone

Goller: Dk.48 Ümitcan(Gençlik Gücü)- Dk.50-83 Okafor, Dk.90+4 Osita(K.Kaymaklı)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 16.haftasında K.Kaymaklı konuk olduğu Gençlik Gücü’nü 3-1 mağlup ederek puanını 26’ya çıkarırken 10 puanda kaldı.

34.dk: Sağ kanattan Osita’nın pasıyla topla buluşan Okafor, dönerek vuruşunu yaptı. Top kaleci Seyit’te kaldı.

48.dk: Sol kanattan Yusuf Özbahar’ın ortasında oluşan karambolde Okafor topa dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

50.dk: Ani gelişen Gençlik Gücü atağında Ümitcan sağ çaprazdan ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. 1-1

83.dk: Sol kanattan Mehmet Koyuncu’nun ortasında boş kaleye Okafor dokundu ve takımını öne geçirdi. 1-2

90+4.dk: Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Osita kaleci Seyit’ten topu kurtardı ve boş kaleye meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 1-3

Karşılaşmada başka gol olmazken Küçük Kaymaklı Lefkoşa Derbisi’nde Gençlik Gücü’nü

3-1 yenerek ikinci devreye galibiyetle başladı.

Bu sonuçla Küçük Kaymaklı ligdeki puanını 26’ya çıkarırken Gençlik Gücü ise 10 puanda kaldı.