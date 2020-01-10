Dışarıda MTG içeride Cihangir 

K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresini lider bitiren Mağusa Türk Gücü evinde ve deplasmanda elde ettiği 11 galibiyetle en fazla galibiyet alan takım oldu.

MTG 11 galibiyetle ilk sırada

Mağusa Türk Gücü kendi evinde oynadığı 7 maçın beşini galibiyetle tamamlarken deplasmanda oynadığı 8 maçtan altısından galibiyetle ayrıldı.

Mağusa Türk Gücü ilk devrede 6 galibiyetle deplasmanda en fazla galip gelen takım oldu.

Cihangir ile DTB 10 galibiyet aldı

Ligin ilk devresinde Mağusa Türk Gücü’nün ardından en fazla galibiyeti ise Cihangir ile Doğan Türk Birliği elde etti.

Cihangir elde ettiği 10 galibiyetin 6 tanesini kendi evinde alırken 4 galibiyeti ise deplasmanda kazandı. Doğan Türk Birliği ise 10 galibiyetin beşini kendi evinde elde ederken 5 galibiyeti de deplasmanda aldı.

Cihangir’in beraberliği yok

İlk devrede oynanan karşılaşmalarda ligi 30 puanla dördüncü sırada tamamlayan Cihangir ise ligde beraberliği bulunmayan tek takım olarak kayıtlara geçti. Ligin ilk devresinde Cihangir kendi sahasında oynadığı 8 maçın altısını kazanarak evinde en çok kazanan takım oldu.

Gönyeli evinde maç kazanamadı

Ortaya çıkan istatistiklere göre ligde oynanan karşılaşmalarda tüm takımlar hem evinde hem deplasmanda maç kazanırken bir tek Gönyeli kendi evinde hiç maç kazanamayan takım olarak istatistiklere yansıdı. Gönyeli elde ettiği 3 galibiyetin üçünü de deplasmanda aldı.

İçeride dışarıda aynı galibiyet

Gençlik Gücü ise ligde elde ettiği iki galibiyetini birini kendi evinde elde ederken birini de deplasmanda kazanarak denge sağlarken Göçmenköy ise aldığı 6 galibiyetin üçünü kendi evinde üçünü de deplasmanda kazanarak dengeyi buldu. Galibiyet açısından dengede olan takımlar arasında Doğan Türk Birliği de aldığı 10 galibiyetin beşini kendi evinde beşini de deplasmanda alarak eşit dağılıma dahil oldu.