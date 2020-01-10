‘İyi takım kurmalıyız’

Beyzade ÜNALMIŞ

Gönyeli Teknik Direktörü Turan Altay ilk devre adına sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini, lige iyi başlamalarına rağmen arka arkaya gelen sakatlıklar sonrası ilk devre sonunda sonucun kendileri adına kaçınılmaz olduğunu ifade etti. İlk devre sonunda 10 puan topladıklarını bunun da kendileri adına başarısız bir sonuç olduğunu ifade eden Gönyeli Teknik Direktörü Turan Altay, iyi bir devre arası ile birlikte ikinci yarıda farklı bir takım olmak istediklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntılar aşıldı

Şu an itibariyle Gönyeli’de ekonomik sıkıntının aşıldığını bunun da önemli olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı devre arası itibariyle transfer komitesinin oluştuğunu ve transferlere başladıklarını söyledi. Transfer komitesinin önünde kalabalık bir liste olduğunu ve ikinci devre öncesi iyi oyunculara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gönyeli Teknik Direktörü Turan Altay, iki oyuncu ile anlaştıklarını ve kısa süre sonra bu iki ismi açıklayacaklarını ifade etti. Denenmek üzere ülkeye 4 yabancı getirdiklerini ve yabancı konusunda da doğru tercih yapmak istediklerini aktaran Altay, zor geçecek olan ikinci devrede iyi takım kurmak zorunda olduklarını belirtti.

8-12 Lefkoşa kampı

Önceki gün Lefkoşa Merit Otel’de kampa girdiklerini ve 4 günlük kamp periyodunu çift idmanla geçireceklerini aktaran Gönyeli Teknik Direktörü Turan Altay, kamp süreci yanında hazırlık maçlarını da aralıksız sürdüreceklerini ifade etti. Altay, devre arası sergiledikleri kötü tablodan kurtulmak için daha iyi noktada olmak istediklerini söyledi.

Başarısız bir ilk devre geçirdiklerini bundan sonra ne yapacaklarının önemli olduğunu söyleyen Gönyeli Teknik Direktörü Turan Altay, önlerinde bulunan süreci iyi değerlendirmek istediklerinin altını çizdi. Kupada ilk turu geçtiklerinin sonrasındaki düşüncenin ne olduğunun sorulması üzerine ise açıklama yapan Altay, iyi takım kurmaları durumunda kupada da yola devam etme sürecine sıcak baktıklarını belirten Altay, öncelik hedeflerinin ise devre arasında iyi kadro kurmak olduğunu sözlerine ekledi.