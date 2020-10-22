‘Diyaloğa açığız’

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ülkedeki futbolun başlayabilmesi için diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Sporu başlatmanın yollarını arıyoruz

Çaygür dün, telefonla katıldığı bir programda yaptığı açıklamada ülkedeki takım sporlarının başlayabilmesi için Spor Dairesi ile bir çalışma yürüttüklerini belirterek futbol, basketbol, voleybol ve hentbolun takım sporları çerçevesinde değerlendirilerek nasıl başlayabileceğinin yollarını aradıklarını söyledi.

Testler ücretsiz olacak

Komite başkanı Ali Çaygür takım sporlarında müsabaka öncesinde yapılacak tüm PCR testlerinin devlet tarafından ücretsiz olarak yapılacağını, pozitif çıkması durumunda ise temaslılara, zaten yürürlükte olan uygulama gereği yine ücretsiz test yapılacağını söyledi.

Rutin testler ücretsiz olabilir

Takımların rutin test istemeleri durumunda 50 lira gibi cüzi bir ücret ödeyerek yapılabileceğini ancak bunun da bakanlıkla görüşülerek takımlara ücretsiz olabileceğini söyleyen Çaygür “Rutin testlerin zamanını Sağlık Bakanlığı olarak biz belirleyeceğiz. Bunun da bize dikte edilmesi yanlıştır” dedi.

Cevap yazısı gönderildi

Çaygür, Futbol Federasyonu tarafından kendilerine yazılan yazıya 10 gün önce cevap yazdıklarını belirterek “yazımızda konunun Spor Dairesi nezdinde yürütüldüğünü ve futbolun da diğer federasyonlar ile birlikte protokole dahil olacağını yazdık” dedi.

Çaygür yazının Futbol Federasyonuna ulaşmaması konusunda nerede tıkanıklık yaşandığını araştıracaklarını da sözlerine ekledi.

Basketbol Federasyonu ile anlaştık

Çaygür, Basketbol Federasyonu ile yaptıkları görüşmeler sonrasında 14 günlük izolasyon süresinin 7 gününü Spor Dairesinin göstereceği tesiste antrenmanlarını yaparak geçirecek sporcuların geri kalan 7 gününü ise ev izolesi şeklinde olması konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

İstediği zaman görüşebiliriz

Ali Çaygür, Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun istediği zaman randevuya gerek kalmadan kendisiyle görüşebileceğini belirterek şimdiye kadar bir kez görüştüklerini başka görüşme yapmadıklarını sözlerine ekledi.