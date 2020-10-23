‘Sağlam bir anlaşmaya ihtiyaç var’

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a yeni görevinde başarı dilerken, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yeni ve hızlı gelişmelerin yaşanacağı bu süreçte olumlu sonuca ulaşılmasını diledi.

Akar “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yakın bir gelecekte 5’li konferans çağrısı yapacağı ve bu kez sonuç alıcı bir müzakere sürecinin planlandığını dikkate alarak; Kıbrıslı Türkler için en önemli konu olan güvenlik ve garantiler konusunda halkımızı kuşku içinde bırakmayacak bir anlaşmaya varılmasını diliyoruz” dedi.

Akar şunları kaydetti:

“Bölgemizdeki gelişmeleri ve gerilimi dikkate alarak; Kıbrıs’ta yaşayan her iki toplumun da can ve mal güvenliğini garantiye alan, ayrıca tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşımını öngören bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Kıbrıs Türk halkı; Sayın Tatar’ın, Türkiye’nin güçlü desteğini de alarak yarım asırlık Kıbrıs sorununu çözümü kavuşturma yönündeki girişimlerini destekleyecektir. Bu süreçte Avrupa Birliği’nin, adanın güneyindeki terör unsurlarının faaliyetlerini yasaklama yönünde adım atması için de tüm demokratik örgütlerin harekete geçmesini ve çözüm arayışlarının ilerlemesine yardımcı olunmasını diliyoruz.”