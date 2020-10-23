46 yıl sonra Maraş’ı ziyaret eden Rumlar, yaşanan duygulu anları anlattı

Anna, Pavlos, Toula, Nikos, Annita ve Hristos, 1974 yılında 12 ile 23 yaşlarındaydı…

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Maraş’taki evlerinden göç etmişlerdi…

Şimdi 65 yaşında olan Pavlos Yakobu, bir aile işletmesi olan Florida Otel’de doğmuştu.

Maraş sahil kesiminin KKTC yönetimi tarafından açılması sonrasında ziyarete giden ve burada duygulu anlar yaşayan Pavlos “Büyük babam otelin ismini Florida koymuştu. Çünkü gerçekten niyeti Florida’ya gitmekti” dedi.

Maraş’taki evlerini 15 Ağustos 1974’te terk ettiklerini belirten Pavlos, eşi ile birlikte Paralimni bölgesinde yaşamını sürdürüyor.

Arkeolog ve tarihçi olan Anna Marangoz (69) Maraş’ta denize nazır King George Otel yakınındaki evini uzaktan seyrettiğini söylerken, duygulu anlar yaşadığını belirtti.

Marangoz, Maraş’ı ziyareti sırasında Sophia Loren’in evini de ziyaret etmek istediğini, ancak o bölgenin askeri kontrol altında olduğu uyarısıyla bunu başaramadığını kaydetti.

Şimdi 61 yaşında olan Annita’nın evi halen askeri gazino olarak kullanılan Sandy Beach Otel’in karşısındaydı. Oraya doğru yürümek istediği zaman ‘yasak bölge’ olduğu konusunda uyarıldığını söyledi.

Yakovu’nun eşi Toula (64) ‘Amerikis sokağında’ 8 numaralı evine gitmek istediğini, fakat evine giden yolun kapalı olduğunu söylerken 46 yıllık hasretin içinde kaldığını ifade etti.

Evini 15 Ağustos 1974’te terk ederken üzerinde sarı bir elbise olduğunu söyleyen Toula, onu hala muhafaza ettiğini vurgulamaktan geri kalmadı…

Demokratias Caddesi üzerinde bulunan Barclays Bankası’nda annesine ait özel kasada altınların bulunduğunu belirten Toula, miktarı konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi.

Hristos (58) ve Nikos (61), Evagoru Caddesi üzerinde babalarına ait Andrea Eczanesi’yle ilgili anılarını anlatırken, 1974 öncesinde bölgede Kıbrıslı Rum ve Türklerin ihtiyacını karşılayan tek eczane olduğuna değindi.