Tören düzenlenecek

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, ölümünün 26’ncı yıldönümünde, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli heyeti üyelerinin gerçekleştireceği törenle anılacak.

Rızkı için 27 Ekim Salı günü saat 09.30’da büstü önünde, saat 10.00’da ise kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, önceki yıllarda Ziya Rızkı'nın, sevenlerinin katılımıyla, önce büstü sonra da kabri başında gerçekleşen anma töreniyle anıldığını anımsatarak, bu yıl pandemi dolayısıyla sadece Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin gerçekleştireceği törenle anılacak.

