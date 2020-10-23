İlk resmi görüşme Fuat Oktay ile

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün düzenlenecek törenle görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Tatar saat 15.00’te Cumhuriyet Meclisi’nde ant içecek.

Daha sonra saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda, saat 16.00’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’nde, saat 16.30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’nde çelenk koyma törenleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni ise saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Coronavirüsü (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak amacıyla bugün KKTC’ye geliyor.

AA’nın haberine göre; Oktay, 18 Ekim'de yapılan seçimleri kazanarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin töreninde ve Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki devir teslim töreninde bulunacak.

Törenlerin ardından Tatar ve Oktay'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

