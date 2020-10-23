Solcular toparlanıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu, “kendi kendini yönetme mücadelesi kararlılıkla sürecek” dedi.

TDP MYK, önceki akşam Parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığında toplanarak, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile önlerindeki döneme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamada, öncelikli olarak pandemi nedeniyle farklı bir atmosferde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan ve fikirleriyle toplumsal gelişime katkı koyan adaylara teşekkür edildi.

Geçmiş seçimlerde de müdahaleler olduğu, ancak ilk kez bu kadar açık ve aleni müdahalelerin yapıldığı, seçim yasaklarının çiğnendiği, tarafsız kalması gereken bazı makamların açık taraf oldukları savunulan açıklamada, bu müdahaleleri yapanlar kadar, buna olanak sağlayanlar ile görüp, bilip konuşmayanların da aynı derecede sorumlu oldukları belirtildi.

4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şahsına yapılan “tehditler, hakaretler ile seçim dönemi yaşanan açık ve aleni müdahalelerin” aslında Kıbrıs Türk demokrasisine yapılmış olduğu ifade edilen açıklamada, demokratik hayatlarına müdahaleye davetiye çıkaran adayların da tarihe not edildiği savunuldu.

TKP Yeni Güçler’den mücadele çağrısı

Öte yandan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) “demokratik ve sol güçleri” güç ve eylem birliğine çağırdı.

Yapılan yazılı açıklamada “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerek kampanyanın dost/düşman ayrımı üzerinden yürütülmesinin gerekse seçim sonuçlarının adil olmaması, toplumsal irademizi gölgede bırakmıştır” denildi.

“Seçimlere yönelik yapılan dış müdahale, toplumsal iradeyi manipüle ederek, kamu vicdanını yaralamıştır” şeklinde süren açıklamada, “siyasal parti veya ideolojiden bağımsız olarak ülkemizin bütün siyasal parti ve güçlerini bu konuda ilkesel davranmaya ve her ne amaçla olursa olsun dış müdahale çağrısı yapmaktan uzak durmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.