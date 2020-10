Sektör nefes aldı

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre; Bakan Evren, turizm sektörünün yaşadığı zorlukların farkında olduklarını, göreve gelir gelmez sektörün nefes alması için T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin de desteği ile 163 turizm acentesine yaklaşık 5 milyon Türk Liralık bir katkı sağlandığını ifade etti.

Acentelere ayrıca sosyal sigorta prim desteği olarak yüzde 75’lik bir destek sağlandığını dile getiren Evren, 31 Aralık 2020 tarihine kadar da çalışanlara bin 500 TL’lik maaş desteğinin süreceğini kaydetti.

Dört personel ve altında çalışan acente sahiplerine ise 2 bin TL’lik destek verildiğini de belirten Evren, pandemi dolayısı ile bazı sektörlerin çalışma şartlarını öngöremediklerini, çalışmaları pandeminin seyrine göre yaptıklarını söyledi.

Acentelerin salgın döneminde çalışamadığını vurgulayan Evren, bu nedenle her acente için 200 bin Türk Lirası’na kadar 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlandığını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgının bir an önce sona ererek, sektörlerin normale dönmesini arzu ettiklerini dile getiren Evren, her zaman turizm sektörünün yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Tolun: Zor bir süreçten geçiyoruz

KITSAB Başkanı Orhan Tolun kabulde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin en çok turizm sektörünü etkilediğini belirterek, bu süreçte Turizm ve Çevre Bakanlığı ile T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin verdiği katkılardan ötürü, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Pandemi sürecinin başlaması ile acentelerin kapandığını belirten Tolun, sektörde çalışan personelin zor bir süreçten geçtiğini anlattı.

Tolun, Bakanlık ile yaptıkları görüşmeler sonucunda sektörün ayakta kalması için bir takım çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların pandeminin seyrine göre daha da geliştirileceğini belirtti.

Turizm sektörünün yıllık 960 milyon dolarlık getirisi ile dış ticaret açığının yüzde 55’ini karşıladığını anlatan Tolun, bu sektörün 2021 yılında da ayakta kalması için Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.