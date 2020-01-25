Doğan’ın ‘Savaşan’ı var  0-2

Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu, İsfendiyar Açıksöz

Göçmenköy İYSK: Ozan Moroğlu, Reşit Erişik, Mevlüt Önal, Rifat Kaniöz, Lawal Oladipupo, Ahmet Hatay, Fikret Yağcıoğlu(Dk.74 Rahmi Çelik), John Okoli, Kenneth(Dk.6 Erol Aksunlar), Kemal Uçaner(Dk.68 Kadir Çetinkaya)

Doğan Türk Birliği: Cem Dursun Ateş, Ahmet Sönmez, Koral Saymaz, Ali Savaşan, Serhan Önet, Sercan Demirman, Selim Saygı, Erdinç Börekçi, Billy Micheal, Jonathan Weston, Rasao Akanni

Gol: Dk.83 Weston(p), Dk.87 Ali Savaşan(Doğan Türk Birliği)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 16. haftasında Göçmenköy konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ne 0-2 mağlup oldu. Göçmenköy bu mağlubiyet ile 22 puanda kalırken, Doğan Türk Birliği 34 puana yükseldi.

8.dk: Orta sahada topu kapan Fikret’in vuruşunda top sağ kanattaki Erol’a geldi. Erol’un sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Ozan kornere çeldi.

19.dk: Sağ kanatta topla buluşan Billy, içe kat ederek iki rakibinden sıyrıldı ve vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ozan’da kaldı.

53.dk: Erdinç’ten sıyrılan Fikret, yaklaşık 25 metreden kaleye vurdu ancak top üstten dışarıya gitti.

66.dk: Ahmet Çoskun’un sol kanattan pasıyla topla buluşan John Okoli bekletmeden çok sert vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.

70.dk: Ali Savaşan’ın sol kanattan ortasında Weston’un kafa vuruşunu kaleci Ozan çelmeyi başardı.

75.dk: Sol kanattan Billy’in ortasında Weston’un kafa vuruşu dışarıya gitti.

81.dk: Sol kanattan Ali Savaşan’ın ceza sahasına ortasında top Reşit’in eline çarptı. Orta hakem Fehim Dayı tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Weston’un vuruşunda Ozan’ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 0-1

87.dk: Ani gelişen Doğan Türk Birliği atağında Selim’in pasıyla ceza sahasına giren Ali Savaşan çok düzgün bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 0-2

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçtan Doğan Türk Birliği 2-0 galip ayrılarak ikinci devreye 3 puanla başladı.