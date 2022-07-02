Drift NEU İsveç’e gidiyor

Drift Neu Racing Team, Drift Masters Avrupa Şampiyonası 3. ayağı için İsveç’te Drivecenter Arena’da yarışacak. İsveç, 2022'de ilk kez Drift Masters Avrupa Şampiyonası etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Fallfors'taki eski bir askeri üste bulunan Drivecenter Arena, 2019'da açıldı ve bu yepyeni pisti sadece Drift Master Avrupa Şampiyona takviminde değil, neredeyse tüm şampiyona sürücüleri için de yeni hale getirdi.

23 ülkeden, 57 sürücünün katılacağı ve 1-2 Temmuz’da İsveç Drivecenter Arena’da gerçekleşecek drift şampiyonasında ilk gün sıralamalar ve ikinci gün ısınma turları ardına şampiyona yarışlarına geçilecek. 2.gün yarışlarında en iyi 32 pilot ve sonrasında en iyi 16 pilot kıyasıya yarışacak. Canlı gösterilecek şampiyona için heyecan giderek artıyor.

Ekip hazırlanıyor

Ülkemizi temsilen yarışacak Drift Neu Racing Team ekibi ve pilotu Enver Haskasap, bu yarışa çok iyi şekilde hazırlanıyor.

Haskasap, 18-19 Haziran’da Avusturya Greinbach PS Racing Center’da katıldıkları yarış sonrasında yaptığı açıklamada;

“Drift Masters Avrupa Şampiyonası 2. yarı maalesef çok iyi gitmedi. Son dakikada yarış aracımızın gelmesiyle birlikte 2 tur antrenman yaptık ve sıralamaya direkt olarak katıldık. Sıralamada, ikinci turun ilk turunda aracımızda çıkan yangın nedeniyle teknik kontrolü geçemedik. Ve ikinci turu tamamlayamadan ilk tur puanının düşük olması nedeniyle ilk 32'nin dışında kaldık. Şimdi önümüzdeki yarışa bakıyoruz.”

Deneyimli pilot, İsveç Drivecenter Arena yarışı için çok iyi hazırlandıklarını ve orada puan için savaşaklarının altını çizdi.

Avrupa’da ve ülkemizde başarıları ile adından söz ettiren, 3 kez KKTC Drift Şampiyonu ve Avrupa Drift yarışlarında aldığı iyi derecelerle yurt dışında favori pilotlar arasında tanınan Enver Haskasap, Drift Master Şampiyonası için özel hazırlanan Nissan Silvia S15 aracıyla yarışacak. Drift Neu Racing Team pilotu Enver Haskasap, Co-pilot Halil Mulla ve ekibi turnuvanın son ayağı için İsveç’e gidiyor.