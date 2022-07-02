Önemi ve anlamı anlatıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenle kutlandı.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da başlayan törende, protokol sırasına göre anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Atilla Abdürrahim Çavuşoğlu’nun konuşmasıyla tamamlandı.

Çavuşoğlu konuşmasında, bugünün denize ve denizciliğe gönül vermişlerin bayramı olduğunu belirtti.

Günümüzde denizciliğin teknolojiye bağlı olarak bir endüstri ve hizmet dalı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Deniz Hukuku’nda kabotajın bir devletin kıyıları boyunca limanları arasında yaptığı ticaret ve deniz seferlerinin tümü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türk denizciliğinin ekonomideki değişmez yerini aldığını, denizlerin yabancıların tekelinden kurtarıldığını, kıyılarda her türlü deniz ticaretinin, kılavuzluk ve nakliye hizmetleri yapma hakkının Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına verildiğini ifade etti.

Kabotaj Yasası’nın ekonomik anlamdaki bağımsızlığı pekiştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, Kabotaj Kanunu’nun denizcilikte ve ekonomide sağladığı gelişmelere dikkat çekti.

Dünyadaki ticaretin yüzde 90’ının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, 1926 yılından beri kutlanmakta olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın ulusal egemenlik ile milli menfaatler açısından öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.



Girne'de tören düzenlendi...

Girne’deki tören Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK Komutanlığı adına Garnizon Komutanı Topçu Albay Mesut Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, siyasi parti, dernek, okul, kurum kuruluşların temsilcileriyle askeri yetkililer katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Eyüpcan Arslan, Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Şavaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022, 01:17