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Önemi ve anlamı anlatıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Gazimağusa ve Girne’de törenler düzenlendi

Önemi ve anlamı anlatıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenle kutlandı.
Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da başlayan törende, protokol sırasına göre anıta çelenk konuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören,  Sahil Güvenlik Gazimağusa  Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Atilla Abdürrahim   Çavuşoğlu’nun konuşmasıyla tamamlandı.
Çavuşoğlu konuşmasında, bugünün denize ve denizciliğe gönül vermişlerin bayramı olduğunu belirtti.
Günümüzde denizciliğin teknolojiye bağlı olarak  bir endüstri ve hizmet dalı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Deniz Hukuku’nda kabotajın  bir devletin kıyıları boyunca limanları arasında  yaptığı ticaret ve deniz seferlerinin tümü olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu,  1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun  Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, Türk denizciliğinin  ekonomideki değişmez yerini aldığını, denizlerin  yabancıların tekelinden kurtarıldığını, kıyılarda her türlü deniz ticaretinin, kılavuzluk ve nakliye  hizmetleri yapma hakkının  Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına verildiğini ifade etti.
Kabotaj Yasası’nın ekonomik anlamdaki bağımsızlığı pekiştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu,  Kabotaj Kanunu’nun denizcilikte ve ekonomide sağladığı gelişmelere dikkat çekti.
 Dünyadaki  ticaretin yüzde 90’ının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, 1926 yılından beri kutlanmakta olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın ulusal egemenlik ile milli menfaatler açısından öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.
 
Girne'de tören düzenlendi...
Girne’deki tören Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.
Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK Komutanlığı adına Garnizon Komutanı  Topçu Albay  Mesut Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı  adına Sahil Güvenlik Komutanı  Deniz Albay  Serdar Akan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, siyasi parti, dernek, okul, kurum kuruluşların temsilcileriyle askeri yetkililer katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Eyüpcan Arslan, Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Şavaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022, 01:17
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