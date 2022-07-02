Meclis’te gerilim

Büyük bölümü silah alımı için kullanılacak 172, 8 milyon Euro’luk ikinci ek bütçe Rum Meclisi Genel Kurulu’ndan oy birliği ile geçti.

Oylama öncesinde, 43 milyon Euro harcama öngörülen Yorgos Grivas Digenis anıtının, bütçe metninde ifade edilmemesi nedeniyle gerilim yaşandı.

Alithia gazetesine göre, AKEL Milletvekili Lukaidis, 43 milyon Euro harcama öngörülen Grivas anıtının bütçe metninde ifade edilmemesine, sadece EOKA müzesinin zikredilmesine itiraz etti ve hükümeti yanıltmaya çalışmakla suçladı. Harcama kalemine “haşere” ve “Kıbrıs’ın felaketi” sıfatlarıyla nitelediği Yorgos Grivas Digenis ifadesinin eklenmesini istedi.

Lukaidis, Grivas için kullandığı sıfatlardan dolayı DİSİ, DİKO, ELAM, Ekologlar tarafından eleştirildi. 18’e karşı 29 oy ile Grivas anıtı ödeneği bloke edilirken ek bütçe oy birliğiyle geçti.

Rum Meclisi ikinci ek bütçeye onay verdi

Rum Meclisi dünkü oturumunda, 2022 yılı için 172 milyon Euro’luk ikinci ek bütçeye onay verdi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda, korona önlemlerinin uygulanmasına devam edilebilmesi ve Ukrayna savaşının etkilerinin hafifletilmesi amacıyla 171 milyon 800 bin Euro’luk ikinci bir ek bütçeyi onayladığını aktardı.