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Güzelyurt’u coşturdu

Türkiye’nin sevilen rock sanatçılarından Ogün Sanlısoy kelimenin tam anlamı ile müzik ziyafeti sundu

Güzelyurt’u coşturdu

Güzelyurt’ta bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Portakal Festivali muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin sevilen rock sanatçılarından Ogün Sanlısoy önceki akşam Amfi Tiyatroda Kıbrıs’taki hayranlarına kelimenin tam anlamı ile müzik ziyafeti sundu.
Konserde sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Sanlısoy,  en özel parçalarını seslendirdi.
Herkesin gönlünde taht kurduğu “Saydım” adlı şarkısıyla final yapan Sanlısoy’a hayranları gece boyunca eşlik etti.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecenin sonunda sanatçıya ve Festival sponsorlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022, 01:18
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