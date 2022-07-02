Asgari ücret 5 bin 500 oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Yeni asgari ücret brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500 TL oldu. Asgari ücret zam oranı yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Böylece 4 bin 253 liralık asgari ücrete 1247 lira ara zam yapıldı. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu.

Türk – İş’in basın mensupları ile paylaştığı tabloya göre asgari ücrete gelen net artış yüzde 29,32 oldu. Günlük net yevmiye ise 183 lira oldu. Net saatlik ücret de 24,45 liraya çıktı.

Öte yandan, Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL’ye yükselmişti.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.

Açıklanan yeni asgari ücret, açlık sınırının altında kalmış oldu.

Erdoğan ne söyledi?

Erdoğan, yeni asgari ücret basın toplantısında yaptığı açıklamanın satırbaşları şöyle:

“Çalışanlarımız başta olmak üzere pek çok tedbiri gündeme aldık, almaya devam ediyoruz. Çarkların durmasına , istihdamın gerilmesine izin vermedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızı ürünüdür.

Engellisinden yaşlısına kimsesizine kadar tüm dezavantajlı grupların üzerine titriyoruz. Bir diğer amacımız hayat pahalılığı karşısında enflasyona karşı desteklemektir.

Asgari ücret tespit komisyonumuzun takdire şayan çalışmalarıyla yüzde 50 gibi önemli bir artış yapıldı. Bunun getirdiği yükün tamamını da işverenin üzerine yıkmadık. Aralık-Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışın yetersiz kalmasına yol açtığını tespit ettik.

Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin kayıplarını telafi etmeyi uygun gördük. Komisyonu toplantıya çağırdık.

Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında ara artış yapıyoruz. Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir…”