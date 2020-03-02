Düellonun galibi MTG 3-4

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Sabriye Atikoğlu, Serkan Durmaz

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Vakkas, Memduh, Emin, Mehmet Erduran, Mustafa Salk, Mbah, Yasin, Quincy, Fidelis, Bill Osman

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Yasin, Sami, Yusuf, Adil, Mehmet Gürlü, Ünal, Arif, Nevzat, Dino Peter, Peter Ebi

Goller: 21' ve 50'(P)Bill Osman, 35'Yasin Doğan (M.A.Yeşilova), 3'Peter Ebi, 27'(P)Yasin Kurt, 47'Şenol Şöför, 48'Dino Peter (MTG)

Kırmızı Kart: 74'Fidelis (M.A.Yeşilova)

K-Pet Süper Lig'de 21.haftanın en kritik mücadelesinde lider Mağusa Türk Gücü, konuk olduğu Merit Alsancak Yeşilova'yı 4-3 mağlup ederek puanını 53'e yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

3.dakikada gelişen MTG atağında Yasin'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Peter Ebi, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (0-1).

21.dakikada Vakkas'ın kullandığı serbest atışta Bill Osman'ın kafa vuruşu filelere gitti (1-1).

27.dakikada gelişen MTG atağında Peter Ebi, kaleci Kemal'ın müdahalesi ile yerde kalınca Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yasin Kurt, takımını 2-1 öne geçirdi.

32.dakikada gelişen M.A.Yeşilova atağında Mustafa Salk'ın pasında Quincy'nin vuruşu dışarıya gitti.

35.dakikada uzun atılan taç atışında Yasin Doğan'ın kafa vuruşu filelere gitti (2-2). İlk devre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İkinci devreye MTG gollerle başladı.

47.dakikada MTG serbest atış kazandı. Yapılan orta sonrasında oluşan karambolde top Şenol'un önünde kaldı. Şenol da düzgün bir vuruşla skoru 3-2'ye taşıdı.

48.dakikada fark 2'ye çıktı.

Bu dakikada gelişen MTG atağında Dino Peter kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, top kaleciden döndü. Dino bir kez daha vurarak topu filelere gönderdi (2-4).

50.dakikada gelişen M.A.Yeşilova atağında Mustafa Salk'ın vuruşunda top Şenol'un eline çarptı ve Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bill Osman topu filelere gönderdi (3-4).

78.dakikada gelişen M.A.Yeşilova atağında soldan yapılan ortada top Sami'nin eline çarpınca hakem Utku Hamamcıoğlu, yardımcısı Hakan Gök'ün de uyarısı ile 3'üncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bill Osman, bu kez kaleci Yusuf'u geçemedi. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü zorlu deplasmandan 4-3 galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.