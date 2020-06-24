Dum-Dum’un zirve inadı 3-1

Yer: Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Berk Bağrıkara, Necmi Bulut

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas(55.Dk Eyüp)İsmail, Beşir, Turgut, Mert H.Kayalılar (80.Dk A.Bayır) B.Sarıkaya, Emre(80.Dk Ahmet) Hicabi (80.Dk B.Karabacak) Özgür(71.Dk İ.Köse)

Ozanköy: Hüseyin, Murat, H.Paşa (85.Dk Serkan)Güler, Oğuzhan, A.Erkan, Hacı, Uğur, Kaan(74.Dk Rezzuk)Akın(75.Dk Turgay)

Goller: 26.Dk H.Kayalılar, 59.Dk Beşir, 69.Dk Mert (Y.Dumlupınar)1.Dk H.Paşa (Ozanköy)

K-Pet Birinci Ligi’nde zirve mücadelesi veren Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği Ozanköy’ü 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Karşılaşmanın henüz 2.dakikasında konuk Ozanköy’den Hüseyin Paşa ceza sahası çizgisi üzerinde topa sert ve düzgün vurdu top üst direğe vurarak ağlara indi ve maçın henüz başında konuk takım 1-0 öne geçti

11 Dk. Dumlupınar’dan mert kaleyi yokladı fakat kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

13 Dk. ev sahibi ekipten Hüseyin Kayalılar sağ kanattan yaptığı güzel ortaya Turgut Kaan kafa vurdu topu kaleci Hüseyin kurtardı.

24 Dk. Ozanköy’den Ahmet Erkan ceza sahası içinde rakibi Mert Güçlücan’ı yerde bırakınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gecen Hüseyin Kayalılar şık bir vuruşla skoru 1-1 e getirdi.

41 Dk. ev sahibi ekipten Mert ceza sahası içinden sert vurdu top az farkla dışarı gitti

55 Dakikasında Hüseyin Kayalılar sağ çizgiye inip güzel bir orta açtı mert kafayı vurdu top az farkla dışarı gitti.

60 Dk. Dumlupınar’ın yabancı oyuncusu Beşir Ndiaye uzaktan vurdu ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

69 Dk. ev sahibi ekipten Hüseyin Kayalılar sıfıra inip sert ve düzgün bir pas attı, altı pas çizgisi üzerinde bulunan Mert ise topa iyi vurdu ve Dumlupınar 3-1 öne geçti.

88 Dk. Dumlupınar’dan Ali Bayır sağ tarafa inip ortaladı ve günün başarılı ismi Mert’in vuruşu az farkla dışarıya gitti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yonpaş Dumlupınar maçtan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürdü.