Dursun’dan açık çek

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç komiteye federasyonların tüzüğü bahane göstererek üye olmamalarını değerlendirerek “gelin hepbirlikte değişelim” açıklaması yaptı.

Gelsinler tüm tüzüğü değişelim

Dursun Koç açıklamasında tüzüğün Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC kurallarına göre yenilendiğini ancak federasyonların talep ettiği bazı maddelerin de değişebileceğini söyledi.

Dursun Koç “biz hazırız. Gelsinler hepbirlikte oturalım konuşalım. Tüzüğün sadece ilgili maddesini değil tüzüğü baştan aşağıya değişmeye hazırız” dedi.

Bu ayıp artık bitsin

Dursun Koç ülkede yıllardır Milli Olimpiyat Komitesi sorunu olduğunu ve artık bu sorunun bitmesi gerektiğini belirterek “bu ayıbı gelin birlikte bitirelim. Biz herşeye hazırız. Başkanlık için de öyle çok meraklı değiliz. İsteyen de gelsin aday olsun biz çekilelim destek verelim. Ama bu ayıp bitsin” dedi.

Türkiye ile çok iyi köprü kurduk

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile çok iyi diyalog kurduklarını kaydeden Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç “biz görevi derretsek bile bu temasları yeni arkadaşlarla tanıştıracağız. Tecrübelerimizi onlara aktaracağız. ‘Bizden sonrası tufan’ demeden yardım istediklerinde hep yanlarında olacağız” dedi.

