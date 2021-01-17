Kuzeyde 14, güneyde 202 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 835 olduğunu, 7'si yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti.

16 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Yapılan test sayısı 1835; saptanan pozitif vaka sayısı 14; ülke dışından gelen vaka sayısı: 3; karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 4; yerel vaka sayısı 7; iyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 17; dün kaybedilen hasta yok; yapılan toplam test sayısı 365.233; toplam vaka sayısı 1895;iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1643;tedavisi devam eden vaka sayısı 241; pandemi merkezindeki hasta sayısı 53; pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 185;toplam kaybedilen hasta sayısı 11; yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.”

Güney Kıbrıs'ta 202 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde 1 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, yapılan

8 bin 14 testle 202 de yeni vaka tespit edildi.

Rum haber kaynakları hayatını kaybedenlerin sayısının 167'ye, toplam vaka sayısının ise 28 bin 811'e ulaştığını duyurdu.

Hayatını kaybeden kişinin 70 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Türkiye’de vaka düşüşü devam ediyor

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın güncel Coronavirüsü verilerine göre semptom gösteren 902 hastayla birlikte 7 bin 550 yeni vaka tespit edilirken 168 kişi hayatını kaybetti. Bakanlığın açıklamasına göre hastanelerin yatak doluluk oranı yüzde 45.5 ve erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Covid-19 hasta tablosunu açıkladı. 16 Ocak Cumartesi gününün verilerine göre son bir günde yapılan 156 bin 792 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445’e ulaştı.

168 kişi hayatını kaybetti

Güncel tabloya göre semptom gösteren 902 hastayla birlikte 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665’e çıktı. Can kaybı da 168 artarak 23 bin 832’ye yükseldi.

2 bin 265 ağır hasta var

Dün 8 bin 5 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu.

Yoğun bakımların yüzde 60.6’sı dolu

Bakanlığın günlük olarak açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 oldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 02:14