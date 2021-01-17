Taraflara mesaj verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, son kez tarafları dinlemeye istekli olduğu, ilerleme sağlanmaması halinde Kıbrıs sorunuyla ilgisini keseceği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Guterres Ortak Zemin ve Vizyon Arayacak- Guterres’in Lute’la Gönderdiği Mesajlar- Lute Temaslarını Sürdürüyor” başlıklarıyla yer verdiği haberde, Guterres’in, Lute aracılığıyla taraflara gönderdiği mesajları şöyle aktardı:

1. Beş tarafı da Şubat ayının ikinci yarısında davet edecek. Ortak zemin veya vizyon olup olmadığını görmek için tarafları dinlemek konusunda niyeti vardır.

2. Durumlar bu kez farklı olacak ve eğer ilerleme olmaz veya çabaların sonucu aynı kalırsa, o zaman BM Genel Sekreterinin bununla yeniden ilgilenmesi zor olacak.

3. BM Genel Sekreteri müzakerelerin yeniden başlaması için zemin olup olmadığına bakacak. Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusu ise daha sonra ele alınacak.

4. Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın hazırlık çalışmaları, New York’taki gayri resmi beş taraflı konferansın ardından başlayacak.

5. Genel Sekreter tarafların dile getireceği öneri ve fikirlere açıktır. Hakem gibi hareket etmeyecek.

6. Tarafların kendisinden istemesi halinde daha büyük ya da farklı bir yetki talep etmek için BM Güvenlik Konseyine başvurmaya hazırdır. İki tarafın kendisinden istemesi halinde parametrelerin değişmesini desteklemeye de hazırdır.

Prosedürel nitelikte olacak olan 5+1 formatındaki gayri resmi görüşmenin esas amacının ortak bir zemin bulunması ve tarafların ortak vizyona sahip olduklarını göstermeleri olduğunu yazan gazete, şu ana kadarki planlama ve Rum kesiminin sahip olduğu bilgiye göre, beş taraflı gayri resmi konferansta özlü görüşmelerin başlamasının öngörülmediğine dikkat çekti.

Gayri resmi konferansın sonucuna yönelik olarak, hedeflenen veya en azından BM’nin ortaya çıkmasını beklediği şeyin, tarafların Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferans toplaması için BM Genel Sekreterine başvurmaları olduğu da kaydedildi.