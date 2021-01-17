Yamaya bile razıyız

Yıldırım’ın bozuk yolları nedeniyle isyan eden köylüler, yetkilileri göreve çağırdı

Yamaya bile razıyız
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Yıldırım köyünün bozuk yolları, bölge halkını isyan ettirdi. Araçlarının, tarladan farksız olan yollar nedeniyle yıprandığını belirten köylüler, yetkililerden, yolların düzeltilmesini istedi.
Diyalog muhabirine ulaşan köy sakinleri, yollarının bugüne kadar hiç düzeltilmediğini ve yolların artık kullanılamaz hale geldiğin ifade etti. Köy sakinleri, gerek araçlarının, gerekse araç lastiklerinin, yollar yüzünden yıprandığını belirtti ve “Yeter artık, herkes 3 yılda bir lastik değişirken, biz 1 yılı bile doldurmadan lastik değiştirmek zorunda kalıyoruz. Araçlarımız mahvoldu, hiçbir şey yapmasalar bile en azından yollarımıza yama yapsınlar, ona bile razıyız” şeklinde konuştu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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