Edim-Ayşe Macila birinciliğe sürdü

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının bu hafta sonu altıncı ve son yarışı olan 1. Ayer Argün Anı Rallisi Çağkan Yapı İskele Sistemleri LTD ana sponsorluğunda ve Tezgah Cafe katkılarıyla Lefkoşa – Balıkesir’de gerçekleştirdi. Ralli, 28 Kasım Cumartesi günü, yarışın başladığı yer olan Tezgâh Cafe önünde son buldu.

Kuzey Kıbrıs ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün anısına 1. Ayer Argün Anı Rallisi adında gerçekleştirilen yarışa 16 ekip start alırken, kırıcı geçen 6 Özel Etap sonucunda ancak 7 ekip finiş görebildi. Yarışı, Genel Klasmanda; Edim Macila – Ayşe Alptürk Macila ikilisi yarışı birinci sırada tamamlarken, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ikilisi ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sınıf 1'de; birinci Edim Macila – Ayşe Alptürk Macila olurken, ikiliyi Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ve üçüncü olarak İbrahim Yolcu Argün – Şerife Argün ikilisi takip etti.

Sınıf N'de; birinci Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ikilisi yarışı birinci olarak tamamladı.

Sınıf 4'te Mehmetali Yavaşoğlu – Sinan Yıldırımlar ikilisi yarışı birinci olarak tamamladı.

Sınıf T2'de; Serhat Karaoğlan – Şeref Karaoğlan ikilisi, Gençlerde ise Akay Akbil-Arkın Şevketoğlu yarışı birinci olarak tamamladı.

Kadınlar Co-pilot kategorisinde ise birinci Ayşe Alptürk Macila oldu.