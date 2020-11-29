Gönyeli sahasının zemini tamamen kurudu

‘Muhatap bulamadık’

Gönyeli sahasının zemini tamamen kurudu

Beyzade ÜNALMIŞ 
Zeminin güzelliği ve kalitesi ile kısa süre önce adından söz ettiren Gönyeli sahasının şimdiki hali tam anlamıyla içler acısı. 
Zemini tamamen kuruyan saha ile ilgili olarak Gönyeli yönetimi tarafından yapılan açıklamada Spor Dairesine defalarca konuyu aktarmalarına rağmen kendilerine dönüş yapılmadığı belirtildi. Spor Dairesinin bu işin tek yetkili noktası olduğu belirtilirken kendilerine hiçbir şekilde yardım eli uzatılmadıklarını sorunu defalarca daireye aktarmalarına rağmen geri dönüş almadıklarını belirttiler.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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