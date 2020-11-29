İngiltere'de 2.5 milyon kişiye D vitamini dağıtılması kararı alındı

İngiltere'de Corona ile mücadele kapsamında evde kalanlara D vitamini dağıtılması kararı alındı. Öncelik risk grubundaki 2.5 milyon kişiye verilecek. Vitaminler Ocak ayından itibaren dağıtılacak.

İngiltere’de Coronavirüsüne karşı yürütülen mücadele kapsamında hükümet, D vitamini adımı atmaya hazırlanıyor. Riskli gruptaki 2.5 milyon kişiye ücretsiz vitamin dağıtılması hedefleniyor. Vitaminlerin dört ay yetecek kadar teslim edilmesi bekleniyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “İngiliz halkının virüsü kontrol altına almak için evde kaldığı göz önüne alınarak bu yıl D vitamini eksikliği yaşanıyor olabilir. Bakanlık harekete geçerek ihtiyacı olan hassas kişilere ücretsiz D vitamini sağlamaya çalışacak” dedi.

Her gün 10 mikrogram

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu kemiklerin, dişlerin ve kasların sağlıklı kalması için D vitamininin önemini vurgulayarak yaşlıların ve hassas bünyeye sahip olanların Ekim ve Mart ayları arasında her gün 10 mikrogram D vitamini almalarını tavsiye etti.

Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) daha önce yayınladığı raporlarda Coronavirüsü riskini azaltmak için D vitamininin önemli olduğunu açıklamıştı.

