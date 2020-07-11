Efsane ateşin içinde 3-1

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cemal Sarı, Burak Mandıralı

Yenicami: Ercan, Tansel(90.Dk H.Evren)Hascan(52.M.Altın)M.Göktaş, H.Sadıklar, Hasan, Abaka(90.Dk Koray)J.Ebuka, Mahmut(52.Dk Yasin)Aminu, Fırat

Çetinkaya: Kani, Tunç, Burak(55.Dk Yusuf)Emir, Cemal(46.Dk Özcan)Hakan, M.Yaşinses(80.Dk Ceylan)James(80.Dk M.Söker)Doğukan, Samuel, Emek(62.Dk Toykan)

Goller: 5-47.(P)Dk J.Ebuka, 45.Dk Fırat(Yenicami)65.Dk M.Yaşinses (Çetinkaya)

Kırmızı Kart: 63.Dk Mehmet Göktaş(Yenicami)



K-Pet Süper Ligi’nde kötü günler geçiren Çetinkaya ile Yenicami derbi mücadelede karşı karşıya geldi.

2.dk Çetinkaya atağında Mustafa Yaşinses sağ çaprazdan ceza alanına girdi kaleci Ercan ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve topu dışarı gönderdi.

3.dk gelişen Yenicami atağında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Tansel’in vuruşunda kaleci Kani başarılıydı.

5.dk Abaka’nın sağdan ortasında John Ebuka altı pas içinde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı

9.dk Yenicami atağında Tansel kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak kaleci Kani kurtardı dönen topa bu kez Hascan vurdu Kani yine başarılıydı.

38.dk Fırat ceza sahası dışından çok sert vurdu top yan kale direğinden döndü dönen topa Abaka vurdu topu yan filelerde kaldı.

39.dk Samuel ceza alanı içinde topu Mustafa aktarmak istedi ancak araya giren Hüseyin Sadıklar önemli bir pozisyonu uzaklaştırdı.

41.dk soldan Hasan'ın ortasına Hascan ceza alanı içinde vurdu direği yalayan top dışarı gitti.

43.dk Hasan ortaladı Ebuka kafayı vurdu top yine direğin dibinden dışarı gitti.

45.dk ceza alanı dışından enfes bir şut atan Fırat topu 90'a taktı ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yenicami’nin 2-0 üstünlüğünde tamamlandı.

47.dk Emir ceza alanı içinde Hüseyin Sadıklar’ın düşürülmesi sonrasında hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi atışı kullanan John Ebuka topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

51.dk sağdan gelişen Çetinkaya atağında ceza alanı içine yapılan ortaya Emek vurdu top direğin dibinden dışarı gitti.

52.dk Tansel ceza alanı içinde çok sert vurdu Kani çıkardı. Dönen topa John Ebuka vurdu ancak Emir topu kornere attı.

63.dakikada Mehmet Göktaş kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

65.dk Çetinkaya frikik atışı kazandı topun başına geçen Mustafa Yaşinses mükemmel bir gole imza attı ve skoru 3-1 yaptı.

77.dk ceza alanı içinde topla buluşan John Ebuka kaleyi karşısına alıp vurdu fakat top dışarı gitti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yenicami Çetinkaya’yı 3-1 yenerek ateşin içine attı.