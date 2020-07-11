Girne'de denetim

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde dün asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, denetim sırasında bölgede faaliyet gösteren cafe ve barlar kontrol edildi. Kontrollerde, 3 barın alkollü içki ruhsatı olmaksızın içki satışı yaptığı, 2 iş yerinin de tütün ruhsatı bulunmaksızın tütün tasarrufu ve satışı yaptığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise 105 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 27 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.