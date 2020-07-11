Girne'de denetim

banner453

İçki ve tütün satış ruhsatı olmayan 5 iş yeri tespit edildi. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 27 sürücü rapor edildi

Girne'de denetim
banner432

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde dün asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, denetim sırasında bölgede faaliyet gösteren cafe ve barlar kontrol edildi. Kontrollerde, 3 barın alkollü içki ruhsatı olmaksızın içki satışı yaptığı, 2 iş yerinin de tütün ruhsatı bulunmaksızın tütün tasarrufu ve satışı yaptığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise 105 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 27 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erhürman seçim turunda
Erhürman seçim turunda
  1. KIBRIS