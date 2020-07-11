Siyasette olduğu gibi basında güven kaybı var

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, 11 Temmuz Basın Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk basınının en kötü dönemden geçtiğini söyledi.

Siyasette olduğu gibi basında güven kaybı yaşandığına dikkat çeken Akar şunları kaydetti:

“Ülkemizde basının özgür olduğu iddia edilmekle birlikte, siyasetin basın üzerindeki müdahalesinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü üzülerek izlemekteyiz. Ayrıca, saldırı amaçlı yayınların özellikle de internet gazeteciliği adı altında artması, sadece basın özgürlüğünü değil, ülkemizde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı da tehdit eder hale gelmiştir.

Basının büyük ölçüde kendi kendini kontrol özelliğini yitirmesi nedeniyle, yayınlanan haberlerin doğruluğu tartışılır hale gelmiştir. Böylesi bir durumda halkın basına güven duyması beklenemez.

O nedenle, siyasetin basın üzerindeki baskılarından şikayet ederken; kendi içimizde yaşanan sorunları da ortadan kaldırmak zorundayız.

Ağır ekonomik kriz nedeniyle, gerçek anlamda basın emekçisi olanların yaşamakta olduğu sıkıntıları da görmezden gelemeyiz. Krizin etkileri arttıkça, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi basın sektöründe işsizliğin artması veya gelir düzeyinin düşürülmesi gibi sorunlar hepimizi üzüyor.

Böylesi bir süreçten geçerken ülke yönetiminden beklentimiz, basının sorunlarına ciddiyetle eğilmesi ve çözümler üretmesidir.”









Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020, 15:59