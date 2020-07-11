Erdoğan ve Tatar görüştü

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İki liderin gündeminde gündecel konular olduğu kaydedildi

Erdoğan ve Tatar görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ağırlıklı olarak Ayasofya’nın ibadete açılması ve öteki güncel konular üzerinde duruldu.

Kovid - 19’la mücadele süreci ile dışa açılım çabalarının da ele alındığı görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin bu süreci başarı ile geçip ekonomik gelişmesine devam etmesine Türkiye olarak büyük önem verdiklerinin altını bir kez daha çizdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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