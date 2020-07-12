GG veda etti  1-3

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan-Sabriye Atikoğlu-Necmi Bulut

G.GÜCÜ: Raif, Lawrance, M.Kaygısız(halil), Aşkın, Tayfun(Arif), Prince(Mahmut), Kolani, Sezgin, Erin(Hacı), Berke, Muhammed(Cahit)

T.OCAĞI: Cenk, Akın(Ali), Bilal, Kaan(Mehmet), M.Uçar, İlker, İbrahim, İdan(Şükrü), Levan(Emre), Remzi(Deniz), Oha

GOLLER: Dk. 20 Kolanji (G.Gücü), Dk. 57 Levan, dk. 60 Remzi, dk. 79 Oha(T.Ocağı)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin 27. hafta maçında Gençlik Gücü Türk Ocağı’na yenilerek ligden düşen ilk takım oldu.

13. dakikadaki G.Gücü atağında Kolanlı soldan ceza alanına girdi gerideki arkadaşına çıkarmak istediği topu Bilal uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

20. dakikada G.Gücü takımından Kolanji yine sol taraftan ceza alanına girdi, vuruşunda yan direğe de vuran top ağlara gidince G.Gücü 1-0 öne geçti.

37. dakikada G.Gücü defansının uzaklaştıramadığı topu alan T. Ocağı’ndan Levan kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen çok kötü bir vuruşla topu dışarı atarak mutlak bir golü kaçırmış oldu.

39. dakikadaki T.Ocağı atağında defanstan seken topa Remzi vurdu bu kez top yan direkten döndü ve defans topu uzaklaştırdı.

57. dakikada skora denge geldi. Gelişen atakta kaleci ile defansın anlaşmazlığında araya giren Levan kafa ile topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

60. dakikada T. Ocağı öne geçti. İdan’ın sert şutunda defanstan seken topu iyi takip eden Remzi takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

79. dakikadaki T.Ocağı atağında Halil’in şutunda kaleciden dönen topu bu kez Oha ağlara gönderdi ve takımı adına skoru 3-1 yaptı.

Maç da bu skorla sona erdi ve T.Ocağı haftalar sonra kazanırken G.Gücü bu mağlubiyetle lige veda etti.

