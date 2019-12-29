Gizli kameraya yakalandı

Suna ERDEN

Girne'de görümcesi Sedef Yücetan’ın evinin yedek anahtarını çalıp, iki yıl boyunca farklı tarihlerde parasını çalan Işınsu Duygu Yücetan, en sonunda yakalandı. Elde edilen bilgilere göre; zanlı çaldığı anahtarla iki veya üç ay arayla görümcesinin evine girip, dolabındaki paralarından bir miktar çaldı. Muhasebeci olan Sedef Yüceten parasının kaybolduğunu fark etse de ya yanlış sağdığını ya da kaybettiğini sandı. Son zamanlarda kaybolan paraların miktarı artınca çareyi odasına ve dolabına gizli kamera takmakta buldu.

Zanlı Işınsu Duygu Yücetan iki gün önce yine hırsızlık yapınca kameralara takıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlının 14 bin TL çaldığı iddia edilirken, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Fatoş Savaşır, zanlı Işınsu Duygu Yücetan’ın 2017-2019 yılları arasında görümcesi olan Sedef Yücetan’ın evinden ara ara para çaldığını söyledi.

Polis, zanlının iki yıl önce görümcesinin evinin yedek anahtarını çalıp, farklı tarihlerde görümcesinin evine girerek hırsızlık yaptığını ifade etti.

Polis memuru Savaşır, parası kaybolan Sedef Yücetan’ın odaya ve dolap içerisinde gizli kamera yerleştirdiğini ifade etti.

Polis, böylelikle zanlının tespit edildiğini açıkladı. Yapılan şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, Sedef Yücetan’ın farklı tarihlerde çantasından yaklaşık 14 bin TL çalındığı beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Savaşır, zanlının tasarrufunda 39 bin TL ve evin yedek anahtarının tespit edildiğini de aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade veren zanlının suçunu itiraf ettiğini ancak 2 ya da 3 bin TL para çaldığını iddia ettiğini, bu yönde de araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.